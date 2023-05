DraiZ’ Cup Décathlon Village à Bouc Bel Air, 3 juin 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

la DraiZ’ Cup (2e étape) revient… L’évènement 100% Baby Riders fait son grand retour. Le temps d’une matinée entièrement dédiée aux 2-5 ans, avec la mise en place de courses ludiques de draisiennes pour 3 catégories d’âges.. Enfants

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-03 12:00:00. EUR.

Décathlon Village à Bouc Bel Air La Petite Bastide

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



the DraiZ’ Cup (2nd stage) is back… The 100% Baby Riders event is back. The time of a morning entirely dedicated to the 2-5 years old, with the installation of playful races of draisiennes for 3 categories of ages.

vuelve la DraiZ’ Cup (2ª etapa)… Vuelve el evento 100% Baby Riders. La hora de una mañana enteramente dedicada a los 2-5 años, con la puesta en marcha de carreras lúdicas de draisiennes para 3 categorías de edades.

der DraiZ’ Cup (2. Etappe) kehrt zurück… Die Veranstaltung 100% Baby Riders feiert ihr großes Comeback. Ein Vormittag ist ganz den 2-5-Jährigen gewidmet, mit spielerischen Draisinenrennen für 3 Alterskategorien.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence