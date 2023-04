JOB FAIR[E] Décathlon jardin des plantes – Métro porte d’Arras Lomme Catégories d’Évènement: Lomme

JOB FAIR[E] Décathlon jardin des plantes – Métro porte d’Arras, 11 mai 2023, Lomme. JOB FAIR[E] Jeudi 11 mai, 13h00 Décathlon jardin des plantes – Métro porte d’Arras Gratuit, sur inscription « Forum Emploi – Truck & ateliers mobiles » Découvrez et testez des secteurs d’activités qui recrutent : BTP, Logistique, Restauration Collective, Propreté, Industrie. C’est gratuit et ouvert à tous ! » Décathlon jardin des plantes – Métro porte d’Arras rue Marcel Hénaux Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://qrco.de/job-faire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

