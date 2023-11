Run&Bike du VATRI : courses en binôme Decathlon Campus Villeneuve-d’Ascq, 10 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Run&Bike du VATRI : courses en binôme Dimanche 10 décembre, 09h30 Decathlon Campus A partir de 4€ par équipe

Participez à la course Run&Bike avec votre binôme le 10 décembre 2023 dès 9h30 au Décathlon Campus !

C’est le moment de trouver LE binôme de choc pour ce R&B de folie !

A toi de motiver ta famille, tes voisins, tes collègues, tes potes, tes enfants et leur camarade de classe pour venir profiter de notre beau terrain de jeu.

Nouveautés 2023 ; 2 courses Run&Baby pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents. (Inscription sur place pour ces courses)

Programme

Course adulte : 9h30

Course enfants : 12h

Inscriptions : https://inscriptions-teve.fr/run-bike-villeneuve-d-ascq-2023-2023/select_competition

Decathlon Campus Boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T14:00:00+01:00

