Dimanche 19 mars 2023, le VATRI organise la première édition du duathlon (course à pied + vélo) de Villeneuve d'Ascq, au départ du Décathlon Campus.

Décathlon Campus
4 bd de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650
Nord Hauts-de-France

Au programme :

?A partir de 8h30, course S (5km ?, 20km ?, 2.5 km ?) ouverte à tous ?‍?‍?‍?,

? Des courses jeunes ? pour les sélectifs championnats de France ?? dès 10h30

?En fin de journée 2 courses pour les minis de 6 à 15 ans…

Le duathlon de Villeneuve d’Ascq est ouvert à tous, licenciés ou non licenciés, à condition que ces derniers possèdent un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou du triathlon en compétition. Inscriptions : https://inscriptions-teve.fr/duathlon-de-villeneuve-d-ascq-2023/select_competition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T08:30:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00

