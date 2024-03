Décathlon artistique au 104 Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 6 juillet 2024.

Pour revisiter les dix épreuves emblématiques du décathlon, le 104 ouvre ses portes à des artistes de tous horizons pour une journée de fête artistique et gratuite !

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

Composant une grande fête artistique et sportive, chorégraphes, metteurs en scène, plasticiennes relèvent le défi de revisiter les dix épreuves emblématiques du décathlon. Eléa-Jeanne Schmitter, Olivier Martin-Salvan, Bertrand Bossard et son cheval Akira, Marine Collard, Anne-Flore Cabanis ou encore Thomas Bellorini investiront le CENTQUATRE et ses alentours pour des performances participatives accessibles à tous, illustrant chaque discipline selon un protocole plus créatif que sportif mais à coup sûr fédérateur ! Autour de ces épreuves artistiques, ce sont les valeurs et les codes de de la compétition olympique (commentaire sportif, dossard personnalisé, remise de médailles) qui sont réinterprétés, transformant le CENTQUATRE et ses alentours en véritable stade. Des épreuves conçues spécialement pour les tout-petits viendront également ponctuer la journée qui se clôturera par un DJ set.

