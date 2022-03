Decasia Release Party au Supersonic SUPERSONIC, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! “DECASIA est un Trio de heavy psych rock, originaire de Nantes, maintenant basé sur Paris. Sur scène, le trio propose un show immersif et puissant qui vous en met plein la vue !

Le groupe offre un cocktail explosif, empruntant autant aux grands noms du rock psyché qu’à la scène stoner actuelle nous montrant ainsi toute la richesse et diversité sonore que ce genre propose ! Après deux EPs ‘‘DECASIA’’ en 2014, puis ‘‘The Lord is Gone’’ en 2017 ; le power trio sort son 1er album “”‘An Endless Feasts for Hyenas’’ le 5 avril 2022. Un tournant créatif est progressivement emprunté, cherchant des touches davantage heavy psych et krautrock. Cet album est une plongée complète et profonde dans l’univers de DECASIA, un effort vaste, éclectique et puissant. Le trio nous entraîne rapidement avec un son rock nuancé de stoner et de passages instrumentaux narratifs.”

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/1p6y0hyIu

Concert;Musique

Date complète :

2022-05-19T19:00:00+01:00_2022-05-19T23:00:00+01:00