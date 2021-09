Decasia + Red Cloud + Slowbot L’international, 13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

▪ DECASIA

Le power-trio puise son énergie intarissable dans l’interstice lumineux du stoner, où des groupes comme Colour Haze et toute la clique d’Elektrohash se sont engouffrés. Force tellurique et vibrations célestes s’entremêlent pour déployer une musique qui sait tout aussi bien se montrer puissamment galvanisante qu’émotive et spontanée.

Attention, le power-trio est en passe de sortir un nouvel album absolument monstrueux, qui sera joué sur scène !!

▪ RED CLOUD

RED CLOUD est un groupe de Rock parisien puisant son inspiration dans le Classic Rock des 70’s (Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Atomic Rooster) auquel viennent se mêler des influences plus contemporaines (DeWolff, Monster Truck, Rival Sons). Un chant mystique et des riffs endiablés portés par une section rythmique lourde, le tout nappé par un orgue diabolique vous feront planer et danser toute la nuit !

▪ SLOWBOT

De la machine Slowbot suinte un son lourd d’inspiration stoner assumant des influences diverses allant du grunge au doom. Après deux EP, les parisiens ont sorti en 2020 un premier LP aux accents doom et psyché. Sleepwalker est un album qui vous emmène au bord du précipice pour ne plus vous lâcher et constitue la majorité de leur set, au côté de quelques nouveautés…

L’international 5 rue Moret Paris 75011

