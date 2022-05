Le vendredi 20 mai au matin, nous vous proposons de nous retrouver à l’ENAC (amphithéâtre Bellonte) pour des présentations et des échanges autour des grands objectifs de la décarbonation de l’industrie du transport aérien.

Anne

BONDIOU

–

CLERGERIE

du GIFAS nous donneront un aperçu des feuilles de route décarbonation de l’ATAG et du CORAC. Une présentation des actions de l’ENAC pour la prise en compte des problématiques de développement durable sera faite.

etLes premiers résultats des groupes de travail ENAC Alumni sur les thèmes environnementaux seront également présentés (opérations sur l’aviation durable, économie circulaire et nouvelles mobilités). Ces échanges seront poursuivis par un cocktail déjeunatoire.

Horaires :

– 8h45 : Introduction de la journée par Olivier CHANSOU, Directeur de l’ENAC, et Marc HOUALLA, Président d’ENAC Alumni

– 9h : Anne BONDIOU–CLERGERIE, Directrice R&D Espace et Environnement GIFAS

– 9h45 : Simone RAUER, Head of Aviation Environmental Roadmap Corporate Affairs AIRBUS

– 10h30 : Pause café

– 11h : Mathy GONON, Directeur des Etudes et de la Recherche ENAC

– 11h30 : Philippe FONTA, Bastien BERNARD (opérations sur l’aviation durable)

– 12h15 : Alain FONTAINE et Gaël LE BRIS (économie circulaire et nouvelles mobilités)

– 13h : Cocktail