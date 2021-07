DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 27 août 2021-27 août 2021, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES 2021-08-27 20:00:00 – 2021-08-27 21:15:00

Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

20h : MISS WILSON – Classic electro pop

Pour sa première sortie, MISS WILSON vous embarque dans son laboratoire sonore où les voix racontent les doutes et les espoirs, portées par le piano parfois délicat, parfois intense. Le tout sublimé par la chaleur boisé d’un violoncelle. Une touche d’électro nous fait définitivement quitter la terre et nous emporte au loin.

Avec Matthieu Mattignon, Manon Petitjean, Solène Comsa

21h15 : AZADI QUARTET – Musique sensible et aérienne

Véritable ode à la liberté, Azadi souffle d’une voix si singulière, presque hypnotique un langage universel et invite à explorer les grands espaces au son du piano, du oud ou encore du n’goni pour un voyage flirtant sur les rives de contrées inexplorées.

Avec Gurvan L’helgoualc’h, Camille Saglio, Madeleine Cazenave, Xavier Pourcher

Prix libre à partir de 5 euros

Gratuit – de 16 ans

Buvette et restauration sur place.

Festival créé en 2020, à l’initiative d’un collectif d’artistes et de techniciens professionnels ingrando-fresnois, ce festival de spectacles, en circuit court, s’inscrit dans un esprit de solidarité, d’échange et de partage !

