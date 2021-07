DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 13 août 2021-13 août 2021, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

DÉCALONS LA TONNELLE – FESTIVAL DE SPECTACLES 2021-08-13 – 2021-08-13

Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

19h : HERMES GLOBE TROTTINEUR, de la Compagnie Les 3T :

Muni d’un sac à dos et de sa trottinette, Hermès vous entraîne dans ses récits mythologiques à travers un spectacle joyeux et fantaisiste, et offre une approche moderne et ludique des grandes histoires.

De et avec Sylvain Vallez

Tout public – À partir de 7 ans

21h30 : BASIC COLORS :

Ce quartet féminin vous invite à un voyage en polyphonie vocale à travers l’histoire de la soul et du gospel. Une symphonie haute en couleurs et en sensibilités, accompagnée par le pianiste Quentin Rousseau . Avec Manon Petitjean, Marine All – in , Aurora Sánchez et Marie Morrow.

Prix libre à partir de 5 euros

Gratuit – de 16 ans

Buvette et restauration sur place.

Festival créé en 2020, à l’initiative d’un collectif d’artistes et de techniciens professionnels ingrando-fresnois, ce festival de spectacles, en circuit court, s’inscrit dans un esprit de solidarité, d’échange et de partage !

19h : HERMES GLOBE TROTTINEUR, de la Compagnie Les 3T :

Muni d’un sac à dos et de sa trottinette, Hermès vous entraîne dans ses récits mythologiques à travers un spectacle joyeux et fantaisiste, et offre une approche moderne et ludique des grandes histoires.

De et avec Sylvain Vallez

Tout public – À partir de 7 ans

21h30 : BASIC COLORS :

Ce quartet féminin vous invite à un voyage en polyphonie vocale à travers l’histoire de la soul et du gospel. Une symphonie haute en couleurs et en sensibilités, accompagnée par le pianiste Quentin Rousseau . Avec Manon Petitjean, Marine All – in , Aurora Sánchez et Marie Morrow.

Prix libre à partir de 5 euros

Gratuit – de 16 ans

Buvette et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par