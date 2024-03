Décalé Bibliothèque d’Olivet Olivet, dimanche 7 avril 2024.

Décalé Le Temps Retrouvé ouvre ses portes le temps d’un dimanche après-midi Dimanche 7 avril, 14h30 Bibliothèque d’Olivet

Début : 2024-04-07T14:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Une fois par mois, le 3è lieu Le Temps Retrouvé ouvre ses portes le temps d’un après-midi pour proposer un moment ludique et convivial. Jeux, petite restauration, espace tous petits et magazines accessibles. Pas de prêt de livres possible.

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire