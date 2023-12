Cet évènement est passé Later. : Walking on the Line Décadanse Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 20 € Billetterie : ospectacles.fr Concert. Né dans l’intimité de leur studio en périphérie de Paris, l’album « Walking on the line » est le produit de 2 ans de composition. Alors que les 2 premiers EPs du groupe invitaient à la rêverie loin de l’effervescence quotidienne, l’album « Walking on the line » se présente comme une célébration de l’instabilité de la vie. Ce premier disque reflète le chemin magnifiquement sinueux que nous traversons tous : du violent retour à la réalité avec le morceau d’ouverture « Back to Heaven » en passant par les multiples tumultes des histoires de passion « Woman », de chaos « Eye of the Storm », de solitude « When She’s Gone », pour finir par trouver l’apaisement à travers la contemplation de la nature avec ‘Lemon Trees’. Décadanse Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000 Détails Heure : 19:00 - 08:34 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Décadanse Adresse 1 bd Henry Orrion Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Décadanse Nantes Latitude 47.232852 Longitude -1.556863 latitude longitude 47.232852, -1.556863

