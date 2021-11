DECADANCE SHOWCASE // Panic Room Panic Room, 18 novembre 2021, Paris.

Yo, le triple 06 débarque à 4 le 18 novembre, pour te faire danser sous les étoiles du Panic Room

On va pas te faire un dessin, on est bouillant comme le soleil sur la côte d’azur et on est sûr que toi aussi. Alors prends place sur la piste et laisse nous te guider dans ce voyage musical qui s’annonce plein de rebondissements. On te prépare du son, du groove et de la bonne humeur

Aux commandes tu trouveras Alich, Karim, Sacha et Teo, que tu pourras stalker sur les réseaux pour te faire un avis, si jamais t’es pas encore convaincu:

https://www.instagram.com/decadance.collectif/

https://soundcloud.app.goo.gl/DxVzc

Infos très pratiques :

Entrée gratuite

Happy Hour de 19h à 21h : Cocktails 6€ – Pinte 4,50€

Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants :

Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

8 : Saint-Sébastien – Froissart (45m) 8 : Filles du Calvaire (248m)



Contact : Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/2774679809488911

Date complète :

