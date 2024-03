Débutant Studio de L’Ermitage Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Débutant Surnatural Orchestra de retour au Studio de l’Ermitage Vendredi 12 janvier, 20h30 Studio de L’Ermitage prévente 15€ sur place 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

Ils sont lourds ces gros animaux qui nous passent dessus. Hypopopotalames ? Ou cacamionmions ? Des trains mous à chenilles dures ? Des humains pourtant pas nés méchants qui tuent comme on pète. Des troncs arrachés à la terre et qui nous roulent dans la pente.

Aouhi, dit l’un, et encore t’en oublies. Ananh, dit l’autre, le coupant d’un rire, c’est les ans que nous vient, les temps que nous vivent. Et puis quoi, malgré que, pourtant bien, ressortons encore notre bonne vieille tête hors du puits, des lentilles d’eau sur le nez comme dans un Disney des anciens temps.

Ben non. Que le poids du métal ne nous empêche pas de vous/nous la souhaiter plus limpide, plus lumineuse, plus épanouie que jamais, ce jamais si pas encore venu qu’on peut en rêver à perte de vue.

Ça sera pour nous avec un concert de tranquille et gaie furie, ce nouveau répertoire qui s’étoffe et nous fait bifurquer, qu’on voudrait dansant mais personne n’a encore appris ces danses. On vous y attend, c’est une question de pas, ceux qui séparent de vous à nous, dans la nuit des jours de ce début d’an. Aller et retour, mais le retour sur la pointe des pieds. En matière de vie, ni vous ni nous ne sommes plus des débutants.

Studio de L’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.surnaturalorchestra.com »}]

@ Guadalupe Marin Burgin