Issy-les-Moulineaux

ville, le lundi 4 octobre à 08:00

Une nounou absente ? Un rendez-vous professionnel et personne pour garder vos enfants? Les bénévoles de l’association SOS Urgence Garde d’Enfants accueillent vos petits à leur domicile ou se déplacent chez vous, du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Aucune adhésion n’est nécessaire pour bénéficier des services de l’association. Cette entraide auprès des familles débute dès le lundi 4 ctobre. le 4 Octobre ville issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T08:00:00 2021-10-04T18:30:00

