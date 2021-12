DEBUG CAFE Gignac, 29 janvier 2022, Gignac.

DEBUG CAFE Gignac

2022-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-29

Gignac Hérault Gignac

Débug café est un atelier d’entraide numérique.

Votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable fait encore des siennes ?

Ce rendez-vous convivial est fait pour vous ! Apportez votre matériel et tous ensemble nous tâcherons de répondre aux questions et difficultés de chacun…

En buvant du thé et du café !

Samedi 29 janvier à 10h à la Médiathèque de Gignac

Informations et réservations obligatoire : 04 67 57 03 83

En partenariat avec le tiers-lieu «L’Alternateur, ateliers numériques».

Gignac

