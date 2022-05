Débrouillez-vous, 20 mai 2022, .

Débrouillez-vous

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20

Débrouillez-vous présente sa première soirée HIP HOP au Bateau ivre !

Au programme : DJ set d’ACG mêlant des sonorités afro et rap, pop up store de la marque tourangelle LIGHTFRIDAY proposant de la sérigraphie à prix mini et prestations de tatouages avec 2quoi et ses planches de flash 100% HIP-HOP.

Alors amateurs de rap, on vous attends !

Bateau ivre

