Rochefort Médiathèque municipale Corderie Royale Charente-Maritime, Rochefort Débranchez les ordinateurs et branchez les guitares ! Médiathèque municipale Corderie Royale Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Débranchez les ordinateurs et branchez les guitares ! Médiathèque municipale Corderie Royale, 22 janvier 2022, Rochefort. Débranchez les ordinateurs et branchez les guitares !

Médiathèque municipale Corderie Royale, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Venez vous initier à une multitude d’activités : ateliers de fabrication d’instruments, quiz, concerts, concours d’Air guitar… sans oublier la scène ouverte aux futurs talents ! Cette soirée sera également l’occasion de faire connaissance ou de redécouvrir le piano et la contrebasse avec l’interventions de musiciens du conservatoire de musique. La médiathèque de Rochefort vous propose d’embarquer pour un voyage musical inattendu et éclectique! Médiathèque municipale Corderie Royale Rue Jean-Baptiste Audebert 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu Médiathèque municipale Corderie Royale Adresse Rue Jean-Baptiste Audebert 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville Médiathèque municipale Corderie Royale Rochefort