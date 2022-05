Débranché

Débranché, 19 octobre 2022, . Débranché

2022-10-19 15:30:00 – 2022-10-19 17:00:00 EUR Pour accompagner l’exposition de double helice “Face aux écrans”, venez participer à cet atelier pour apprendre à “débrancher” Pour accompagner l’exposition de double helice “Face aux écrans”, venez participer à cet atelier pour apprendre à “débrancher” Pour accompagner l’exposition de double helice “Face aux écrans”, venez participer à cet atelier pour apprendre à “débrancher” dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville