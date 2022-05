DEBOUT SUR LE ZINC + TON ZINC Allonnes, 2 juin 2022, Allonnes.

DEBOUT SUR LE ZINC + TON ZINC Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02 23:00:00 Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes Sarthe Allonnes

EUR 15 21 Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons généreuses, franches, profondes. Produit en compagnie du réalisateur Johan Guidou au cours de l’éprouvante année 2020, l’album L’Importance de l’hiver affiche une radieuse confiance dans le soleil qui viendra, une insolente manière de déjouer la mélancolie et de rendre force au cœur.

Les sarthois de TON ZINC viendront défendre leur troisième album ” Contes à Rebours “, sorti en mars. Sur les planches ou dans le public, saxophone, accordéon et violon tissent leur toile et se posent sur une section rythmique affûtée qui vient soutenir des textes qui filent et défilent à la vitesse du vent, un rien taquins et cognant là où ça fait du bien… Comme un exutoire qui convie le public à une gigantesque fête, jusqu’à l’heure des remerciements finaux, et des « au revoir » qu’on espère pas des adieux.

“Avant le printemps, il faut passer par l’hiver”. De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver.

hello@superforma.fr

Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc, acharnés des tournées, et après leur album consacré à Boris Vian, nous offrent quatorze chansons généreuses, franches, profondes. Produit en compagnie du réalisateur Johan Guidou au cours de l’éprouvante année 2020, l’album L’Importance de l’hiver affiche une radieuse confiance dans le soleil qui viendra, une insolente manière de déjouer la mélancolie et de rendre force au cœur.

Les sarthois de TON ZINC viendront défendre leur troisième album ” Contes à Rebours “, sorti en mars. Sur les planches ou dans le public, saxophone, accordéon et violon tissent leur toile et se posent sur une section rythmique affûtée qui vient soutenir des textes qui filent et défilent à la vitesse du vent, un rien taquins et cognant là où ça fait du bien… Comme un exutoire qui convie le public à une gigantesque fête, jusqu’à l’heure des remerciements finaux, et des « au revoir » qu’on espère pas des adieux.

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

dernière mise à jour : 2022-05-06 par