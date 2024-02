Debout sur le Zinc Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Debout sur le Zinc Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à l’Espace Julien avec Debout sur le Zinc samedi 25 mai.

« Fais entendre ta voix / Libère-toi de tous les faux combats / L’espérance est un plat qui se mange froid / L’évidence n’est pas laÌ pour nous dicter sa loi » : la chanson L’Importance de l’hiver nous rappellera peut-être, dans quelques années, ce qui a aideì aÌ traverser l’année 2020 : entendre « au loin chanter le vent d’été », deviner l’espoir des fleurs sous le gel de la saison froide, tout en admettant le paradoxe troublant qu’ »on tue des chenilles mais on aime les papillons .



Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières aÌ la fois un univers ous’invente un territoire commun entre l’écriture des maitres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock… 21.5 21.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Debout sur le Zinc Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-26 par Ville de Marseille