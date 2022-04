Debout sur le zinc « L’Importance de l’hiver » Rocher de Palmer, 17 mai 2022, Cenon.

Rocher de Palmer, le mardi 17 mai à 20:30

C’est en partie pour la simplicité élégante du folk anglo-saxon et l’énergie positive du rock, qu’on aime retrouver sur scène les chouettes copains de Debout sur le Zinc. Avec L’importance de l’hiver, leur dernier album, les six musiciens continuent naturellement de tisser ce lien d’amitié singulier qui le lie à son public. Ces conteurs délicats n’ont pas leur pareil pour mettre les mots sur les expériences et les situations qu’on a personnellement l’impression d’avoir vécues. Simon Mimoun et Romain Sassigneux, les deux auteurs compositeurs se sont penchés sur quelques-uns de nos maux contemporains. Et soufflent sur nos humeurs chagrines, bien décidés, avec leurs chansons profondes et sincères, à nous aider à traverser ces saisons froides.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

Debout sur le zinc sait s’y prendre pour décrire ce qui fait le sel de l’existence, prendre des instantanés légendés et en couleur, de nos espoirs, nos errances, nos amours, nos emmerdes.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T20:30:00 2022-05-17T22:30:00