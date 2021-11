Libourne Théâtre le Liburnia Gironde, Libourne Debout sur le zinc chante Vian Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

de Debout sur le zinc ——————— ### Jeudi 16 décembre à 20h30 ### au Théâtre le Liburnia Tout public | Durée : 1h30 En l’honneur du centenaire récent de Boris Vian, les six musiciens de Debout sur le zinc nous enchantent en s’appropriant le répertoire de ce poète-bricoleur-musicien-inventeur de la chanson française. Le temps d’un concert, ils nous invitent à fredonner des classiques intemporels comme « Le Déserteur » mais aussi à découvrir des pépites méconnues. Quelques extraits de romans, des archives sonores viennent ponctuer cette soirée et nous permettent de réentendre son timbre inclassable et sa fantaisie inégalée ! **Metteur en scène :** Nikola Carton **Mis en son :** Jean-Pierre Goncalves **Batterie :** Cédric Ermolieff **Guitares, trompinette :** Chadi Chouman **Banjo, mandoline :** Olivier Sulpice **Chant, violon, trompette :** Simon Mimoun **Chant, guitare, clarinette :** Romain Sassigneux **Contrebasse :** Thomas Benoit

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

En l’honneur du centenaire de Boris Vian Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

