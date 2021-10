MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Debout sur le Zinc chante Vian Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Debout sur le Zinc chante Vian

le vendredi 28 janvier 2022 à Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable
MAGNY-LES-HX

le vendredi 28 janvier 2022 à Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

Debout sur le Zinc, ce ne sont pas 4 garçons, mais “6 gars dans le vent” rendant hommage à Boris Vian ! Faut-il d’ailleurs parler d’hommage ? Rien n’est moins sûr lorsque l’on découvre leur spectacle où les chansons de l‘auteur de L‘Écume des jours bénéficient d’arrangements subtils, de compositions originales, d‘intertextes imprévus au service d’une mise en scène foisonnante et remplie d’émotions. Leurs multiples talents d‘instrumentistes transposent l’univers de Boris Vian qui vient lui-même nourrir l’âme et l’originalité de cet orchestre. “Ces garçons ont du “Vian dans leur crâne” et je vous conseille de “ne pas crever” sans avoir vu leur spectacle même si vous êtes “snob !” Nicole Bertolt, responsable de la Cohérie de Boris Vian. Cédric Ermolieff : batterie, Chadi Chouman : guitares, trompinette Olivier Sulpice : banjo, mandoline, Simon Mimoun : chant, violon, trompette Romain Sassigneux : chant, guitare, clarinette, Thomas Benoit : contrebasse Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Chanson- 1h10

Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable
6 Rue Haroun Tazieff
MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T16:00:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:30:00

