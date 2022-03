Debout-Payé ou le regard du vigile Marseille 5e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Debout-Payé ou le regard du vigile Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26 Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Debout-payé raconte la vie de deux jeunes Ivoiriens, Kassoum et Ossiri, qui deviennent copains et vigiles à Paris.



Le récit continu est coupé de passages fragmentés, titrés et centrés sur les observations du vigile pendant les heures de travail à Camaïeu ou Sephora. Des courtes bulles ironiques et provocantes, qui éclatent dans le fantasme, l’humour et l’analyse géo-politique bien frappée, mais n’évitent pas non plus la platitude des choses, l’ennui de la consommation ou de la vie.



Les actrices lisent, se prennent parfois au jeu, abandonnant papier et lecture pour venir jouer “en direct” au plus proche du public.



Auteur : Gauz

Compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre

http://theatrestrapontin.wix.com/marseille

