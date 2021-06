Talence Forum des Arts & de la Culture Gironde, Talence Debout-payé Forum des Arts & de la Culture Talence Catégories d’évènement: Gironde

Avec « Debout-payé », la Cie Yakka vous invite à plonger dans l’univers drôle et corrosif de vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française. Le récit se déroule avec, en toile de fond, l’histoire de l’immigration des années soixante à nos jours. L’auteur Armand Gauz joue de manière distanciée avec les différents stéréotypes liés aux communautés africaines et européennes. À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de ces hommes de l’ombre des « grands magasins ».

