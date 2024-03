Debout les sportives ! Vers une égalité de genre, des interdits aux records Université Paris-Saclay – Campus d’Orsay – Bâtiment 452, Amphi F1 Orsay, lundi 25 mars 2024.

Debout les sportives ! Vers une égalité de genre, des interdits aux records Cette journée d’étude est consacrée aux progrès dans l’égalité de genre dans le sport, abordés à travers l’histoire et la sociologie, renouvelés par l’enrichissement des collections. Lundi 25 mars, 09h00 Université Paris-Saclay – Campus d’Orsay – Bâtiment 452, Amphi F1 Entrée libre, événement gratuit

Cette journée d’étude est consacrée aux progrès dans l’égalité de genre dans le sport, abordés à travers l’histoire et la sociologie, renouvelés par l’enrichissement des collections et de nouvelles approches des ressources.

Co-organisée par la Bibliothèque nationale de France, la Direction des Bibliothèques, del’Information et de la Science Ouverte (DiBISO) et des chercheur et chercheuses du CIAMS,laboratoire de recherche de la Faculté des sciences du sport de l’Université Paris-Saclay.

Cet événement est labellisé par Paris 2024 – Olympiade culturelle.

Depuis les années 1900, le monde sportif pose des interdits qu’il a fallu braver, dépasser, afin de progresser vers une égalité de traitement. De l’interdiction d’accès des femmes aux JO à la parité promise pour 2024, en passant par les activités les plus stigmatisées, en marge, comme la lutte pour les femmes ou la gymnastique rythmique pour les hommes, les interventions présenteront des actrices et acteurs qui font progresser l’égalité dans le sport.

Université Paris-Saclay – Campus d’Orsay – Bâtiment 452, Amphi F1 452 rue Claude Bernard, 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

sport sciences