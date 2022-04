Debout les Hommes Lion-sur-Mer, 6 juin 2022, Lion-sur-Mer.

Debout les Hommes Lion-sur-Mer

2022-06-06 – 2022-08-31

Lion-sur-Mer Calvados

Cette exposition qui a obtenu le label “Liberté, j’inscris ton nom” par la Région Normandie, a été créée par Isabelle Lecordier.

Cinq arbres symbolisent la reconquête de la Liberté au sein d’une création végétale. Les 5 lettres de SWORD se retrouvent dans les installations et, ultime symbole, 2 silhouettes, un homme et une femme qui se tiennent la main, sont recouvertes de messages de paix et de fraternité. A découvrir ou à revoir.

Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par