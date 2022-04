Debout les femmes Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Debout les femmes Retournac, 6 mai 2022, Retournac. Debout les femmes Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

2022-05-06 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-06 22:00:00 22:00:00 Le Mazel Ferme les Fromentaux

Retournac Haute-Loire Retournac Projection-débat “Debout les femmes” avec Fakir.

Le 1er “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées

inscription obligatoire par mail co.fromentaux@gmail.com Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Le Mazel Ferme les Fromentaux Ville Retournac lieuville Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

Debout les femmes Retournac 2022-05-06 was last modified: by Debout les femmes Retournac Retournac 6 mai 2022 Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire