Dans le cadre du centenaire du Palais du cinéma, Debout les femmes de François Ruffin est projeté au Louxor, en présence du réalisateur, le mercredi 13 octobre à 20h au Louxor. « Après J’VEUX DU SOLEIL ! c’est votre deuxième film avec Gilles Perret. Comment vous avez lancé ce projet ? Depuis trois ans, je me demande comment filmer l’Assemblée, Gilles Perret voulait me filmer en député déjà avant J’VEUX DU SOLEIL ! mais je renâclais. D’un côté, c’est un décor fascinant, avec ses dorures, son protocole, ses gardes républicains, etc. Mais au fond, il ne s’y passe rien, rien derrière le décorum. Ce n’est pas un lieu de pouvoir, juste d’illusion du pouvoir. Alors, comme propos pour un film, montrer le vide, la vacuité, ça n’est guère palpitant… Quand j’ai arraché cette mission parlementaire sur les « métiers du lien », je me suis dit : c’est le moment. Pourquoi ? Parce que, cette mission, je ne la voyais pas comme un truc statique, enfermée dans un bureau, mais en mouvement, au grand air, à la rencontre des gens, des femmes… On aurait là le premier «road-movie parlementaire» ! Surtout, leurs métiers, à ces femmes, touchent aux corps, qu’elles soignent, qu’elles lavent, qu’elles portent. Et elles mettent du cœur à l’ouvrage. Bref, l’esthétique de l’institution, figée, avec son langage creux, convenu, allait être contrebalancée, télescopée, par cette chair, par ces émotions. Ça pouvait faire un contraste… » Entretien avec François Ruffin extrait du Dossier de presse DEBOUT LES FEMMES !

