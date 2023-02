DÉBORD DE LOIRE À SAINT-BREVIN, 2 juin 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

DÉBORD DE LOIRE À SAINT-BREVIN

Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2023-06-02 – 2023-06-02

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

Débord de Loire, le grand événement nautique et artistique de l’estuaire, est de retour pour sa 3 e édition du 30 mai au 5 juin 2023 !

Avant de larguer les amarres et prendre le départ de cette grande parade, venez nous rejoindre pour un moment festif dès le vendredi soir avec un bal participatif.

Alors, préparez-vous à danser dans les cales et à swinguer sur les ponts !

N’oubliez pas votre chapeau, couvre-chef ou encore casquette, dress code de la soirée.

Restauration sur place pendant les deux jours.

Vendredi 2 juin

Le Grand Bal

De 17h à minuit – Place Bougainville

Tout public – Gratuit

Venez déambuler place Bougainville, allée de la Loire et devant le Serpent !

Sept associations présentent des spectacles courts, des démonstrations et des ateliers de danse.

La costumerie « Des Habits et Vous » – Cie Engrenages

En parallèle du bal, venez endosser des habits de fête avec la costumerie « Des Habits et Vous ».

Curieux espace d’où l’on ressort costumé de la tête au pied, qui regorge de tenues aussi riches que variées et met des paillettes dans la guinguette !

À 21h

L’Arbre à Danser – Cie Système B

L’humanité au bal du monde

L’Arbre à Danser est un bal spectaculaire, orchestré par quatre musiciens voyageurs et deux

passeuses de danse. Il vous emportera joyeusement sur des musiques originales, traditionnelles et

populaires issues de différentes régions du monde. Son répertoire étonne, exalte, défie le plus

aguerri des danseurs autant qu’il désinhibe le plus débutant.

Samedi 3 juin

Déjeuner des bords de Loire – Place Bougainville

Venez à vélo et profitez d’un déjeuner sur l’herbe tout en savourant le spectacle qu’offrira le départ de cette majestueuse parade nautique.

Vous pourrez trouver sur place tout ce qu’il faut pour vous restaurer en bord de Loire.

Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, accompagner ces magnifiques bateaux le long de la Loire à bicyclette… avec Fernand, Francis et puis Paulette !

Départ de la flotte annoncé à 12h30.

Saint-Brevin-les-Pins

