debora seffer quartet LE TRITON, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Les Lilas.

debora seffer quartet

LE TRITON, le vendredi 19 novembre à 20:30

Trois ans après le magnifique “Au croisement des Chemins“, DeboraSeffer poursuit son chemin original avec “Let me Fly Away”, toujours avec sa formation de prédilection : le quartet. Depuis quelques années elle aime mélanger la voix et le violon comme deux instruments à part entière, mais cette fois elle n’est pas seule à chanter, puisqu’elle fait appel à Thierry Eliez aux claviers et au chant. Cette formation de haute volée est complétée par Michel Aliboà la contrebasse et Pierre Marcault aux multiples percussions. Le résultat : une musique indiscutablement jazz, mais sur laquelle souffle le vent du folklore et des musiques du monde.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LET ME FLY AWAY

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00