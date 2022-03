Débattre en politique Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire Le Café Historique, dans l’esprit des cafés philos qui ont revisité et démocratisé l’art de débattre autour de questions existentielles, invite un large public à se retrouver et à échanger autour de grands thèmes historiques ou sujets de société. Ce 19 mars, venez assister à une conférence “Débattre en politique” avec :

– M. Bruno FULIGNI, auteur de “Petite histoire des injures en politique”, historien, Maître de conférence Science Po Paris.

