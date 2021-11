ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt DEBATTRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS: L’INTELLIGENCE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Dans ce jeu de rôle, vous êtes au conseil de la Cité Wafer. Vous êtes un habitant et vous incarnez des positions, discutez et prenez des décisions collectives en étant guidés. Ce moment suscite partage de connaissances, de questions et permet d’explorer le sujet sur l’intelligence artificielle et le transport. Venez seuls, en famille avec des adolescents, ou en groupe ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Atelier – Science – Dès 13 ans Avec un médiateur de la Commanderie, sur un outil de l’Arbre des connaissances La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00

