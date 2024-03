Débats et sensibilisation sur le racisme et les discriminations raciales IUT de Ville d’Avray Ville-d’Avray, vendredi 22 mars 2024.

Débats et sensibilisation sur le racisme et les discriminations raciales Réalisation de temps de débats encadrés par des médiateurs de SOS Racisme sur la pause du déjeuner suivi d’un atelier de sensibilisation de 2h sur le racisme, les discriminations et les préjugés. Vendredi 22 mars, 12h30 IUT de Ville d’Avray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T12:30:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T12:30:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

IUT de Ville d’Avray 50 Rue de Sèvres, 92410 Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France