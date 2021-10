Débat : “Vivre ensemble près de chez soi : l’habitat partagé comme premier art politique ?” Salle commune Habitat participatif Aux 4 Vents, 15 octobre 2021, Toulouse.

[http://www.faire-ville.fr](http://www.faire-ville.fr)itants de projets participatifs, des élus et des professionnels de l’aménagement urbain et de l’architecture intéressés par la question.**_ Le « vivre ensemble » touche au fondement de la question politique, relève d’un art d’habiter ensemble, d’une culture commune et d’une urbanité. Et si nous commencions par poser cette question du “vivre ensemble“ en ces lieux communs que nous partageons nécessairement avec nos proches et nos voisins, que nous nous approprions ensemble, et qui nous fonde, de proche en proche, comme “communauté urbaine” ? C’est en un tel lieu commun que nous en débattrons lors de cette soirée dédiée nationalement par le Ministère de la Culture au « vivre ensemble ». _Débat animé par Stéphane Gruet, architecte, philosophe_ salle commune Aux 4 Vents, rue des Munitionnettes, 31300 Toulouse (La Cartoucherie) Tram T1 et T2, bus L2 et 45, arrêt Cartoucherie Organisé par Faire-Ville – 5 rue St Pantaléon 31000 Toulouse Tél. 05 61 21 61 19 – [contact@faire-ville.fr](mailto:contact@faire-ville.fr) – www.faire-ville.fr

Journées nationales de l’architecture

Salle commune Habitat participatif Aux 4 Vents 12 rue Thomas Dupuy, 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:30:00 2021-10-15T20:00:00