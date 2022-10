Débat : Une terre sans abeilles ?

Débat : Une terre sans abeilles ?, 15 novembre 2022



2022-11-15 – 2022-11-15 En 2021, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie s’est lancée dans un « Projet Alimentaire Territorial » (PAT). Depuis, différentes rencontres avec les acteurs de l’alimentation, de la fourche à la fourchette, sont organisées pour réfléchir au devenir de nos assiettes. Afin de prolonger cette réflexion, nous vous proposons de venir écouter deux doctorantes en géographie de l’université de Caen qui travaillent sur ces questions. Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à l’Asie, en passant par l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain. Intervenants :

– Julie-Anne Kervella, spécialisée en histoire de l’apiculture.

– Aurélien Morlier, responsable filière du Manoir des Abeilles. Ce débat se clôturera par un verre de l'amitié organisé par la BIOCOOP d'Avranches, partenaire de la manifestation.

