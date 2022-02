Débat sur la liberté d’expression avec des étudiants en droit et science politique FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Débat sur la liberté d’expression avec des étudiants en droit et science politique FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE, 22 mars 2022, Aix-en-Provence. Débat sur la liberté d’expression avec des étudiants en droit et science politique

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE, le mardi 22 mars à 14:00

Souvent et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, la LICRA est désignée à la vindicte pour ses travaux, menés de longue date et en partenariat avec les plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.), en faveur d’une politique de modération ambitieuse des contenus haineux sur internet. Il était donc primordial pour Mario Stasi, qui a fait de l’éducation la priorité de son mandat, d’aller à la rencontre d’étudiants pour débattre avec eux sur « la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à l’épreuve de la liberté d’expression ».

non ouvert au public

Rencontre sur le thème de la liberté d’expression avec Mario STASI, Président de la LICRA et des étudiants de la faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE 3 Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D'AIX MARSEILLE Adresse 3 Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D'AIX MARSEILLE Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D'AIX MARSEILLE Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Débat sur la liberté d’expression avec des étudiants en droit et science politique FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE 2022-03-22 was last modified: by Débat sur la liberté d’expression avec des étudiants en droit et science politique FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D’AIX MARSEILLE FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D'AIX MARSEILLE 22 mars 2022 aix en provence FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE D'AIX MARSEILLE Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône