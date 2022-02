Débat «Sauver les captives yézidies du Sinjar» Théâtre Pitoëff, 13 mars 2022, Genève.

Débat «Sauver les captives yézidies du Sinjar»

Théâtre Pitoëff, le dimanche 13 mars à 15:00

Les yézidi·es du Sinjar ont été victimes d’un génocide; les femmes ont été kidnappées et réduites en esclavage. Les rescapées témoignent de souffrances , mais toutes n’ont pas encore été secourues. En 2014, alors que l’État islamique s’empare du Sinjar où vivent de nombreux·ses yézidi·es et commet contre ces dernièr·eres ce que l’ONU a qualifié de génocide, Nadia Murad, une rescapée des massacres, s’élève contre les bourreaux et tente de sauver sa famille et son peuple. Le film Angels of Sinjar de la cinéaste Hanna Polak montre la situation bouleversante de ces familles qui pleurent leurs morts et tentent désespérément d’obtenir la libération de leurs filles et sœurs emprisonnées dans des camps en Syrie. Nadia Murad, Prix Nobel de la Paix en 2018, a montré la voie en secourant de nombreuses jeunes femmes ; son frère, Saeed, et Hanifa, l’héroïne du film, lui ont emboîté le pas. Cependant, les plaies ne se referment pas facilement et le retour des victimes ainsi que leur réinsertion dans leur communauté d’origine prend

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Débat précédé du film «Angel of Sinjar» de Hana Polak.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:15:00