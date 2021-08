Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris DÉBAT – RENCONTRE : LA FABRIQUE DES PANDÉMIES Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

En présence de Marie-Monique Robin, journaliste. Jeudi 16 septembre à 19h à la Médiathèque Françoise Sagan DÉBAT – RENCONTRE : LA FABRIQUE DES PANDÉMIES PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, UN IMPÉRATIF DE SANTÉ PLANÉTAIRE ATTAC Paris Centre organise un débat rencontre autour du livre “La fabrique des Pandémies – Préserver la biodiversité, un impératif de santé planétaire” de Marie-Monique Robin avec la collaboration de Serge Morand, paru en Février 2021 aux éditions La Découverte, dans la collection Cahiers Libres. Mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier, le constat de ce livre est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé planétaire. Animations -> Conférence / Débat Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

