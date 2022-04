Débat rencontre Fier.e.s & Queer Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne L’association Fier.e.s et Queer organise un Débat-rencontre le vendredi 6 mai à 18h à l’Espace Matisse à St-Quentin (entrée libre et gratuite). À suivre :

L'association Fier.e.s et Queer organise un Débat-rencontre le vendredi 6 mai à 18h à l'Espace Matisse à St-Quentin (entrée libre et gratuite). À suivre :

– Ciné-débat, le lundi 30 mai à 20h au cinéma CGR. Espace Matisse, 1 rue Théophile Gautier, 02100 Saint-Quentin. fieresetqueer@gmail.com +33 7 49 99 24 89 https://aisnelgbt.com/

