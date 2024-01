Débat-rencontre avec une autrice surprise Au(x) Féminin(s) Béost, samedi 16 mars 2024.

Débat-rencontre avec une autrice surprise Au(x) Féminin(s) Béost Pyrénées-Atlantiques

La librairie La Curieuse a le plaisir de convier une autrice à partager son œuvre qui interroge le féminin au pluriel(le) ! Venez vous joindre à nous pour une discussion qui permettra de mieux comprendre les nuances et les multiples facettes du féminin.

Envoyez vos phrases ou anecdotes, elles seront affichées sur les murs de Chez Trey pour prendre conscience collectivement de ces petites expressions apparemment anodines qui nécessitent d’être réévaluées. Déconstruite les clichés sexistes est crucial pour promouvoir l’égalité des sexes.

Une journée coorganisée avec la librairie La Curieuse d’Arudy et l’auberge Chez Trey de Béost. Pensez à réserver votre dîner à l’auberge !

La librairie La Curieuse a le plaisir de convier une autrice à partager son œuvre qui interroge le féminin au pluriel(le) ! Venez vous joindre à nous pour une discussion qui permettra de mieux comprendre les nuances et les multiples facettes du féminin.

Envoyez vos phrases ou anecdotes, elles seront affichées sur les murs de Chez Trey pour prendre conscience collectivement de ces petites expressions apparemment anodines qui nécessitent d’être réévaluées. Déconstruite les clichés sexistes est crucial pour promouvoir l’égalité des sexes.

Une journée coorganisée avec la librairie La Curieuse d’Arudy et l’auberge Chez Trey de Béost. Pensez à réserver votre dîner à l’auberge ! EUR.

place de la fontaine

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacurieuselibrairietroquet@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16



L’événement Débat-rencontre avec une autrice surprise Au(x) Féminin(s) Béost a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées