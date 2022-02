Débat «Réinventer l’école : oui, mais comment ?» Théâtre Pitoëff, 12 mars 2022, Genève.

Débat «Réinventer l’école : oui, mais comment ?»

Théâtre Pitoëff, le samedi 12 mars à 16:00

En mars 2021, lors de la 19ème édition du FIFDH, Heidi.news lançait un grand débat sur l’école et annonçait que dès la semaine suivante, ses journalistes partaient pour des mois de reportages et d’enquêtes, en partenariat avec Le Temps. L’objectif ? Aller chercher ce qui fonctionne dans l’éducation publique, en Suisse et dans le monde. Un an plus tard, c’est chose faite : du Val-de-Ruz à Hong Kong, du Valais à la Finlande, de Lucerne à Singapour, une autre école est possible. Une école plus inclusive, plus innovante, qui fait confiance aux enseignant·es et répond mieux aux aspirations et aux besoins des premiers intéressé·es, les élèves. Les idées et bonnes pratiques récoltées sur quatre continents interrogent le fonctionnement de nos systèmes scolaires romands, qui paraissent parfois figés. Peuvent-ils évoluer, inspirés par des expériences souvent enthousiasmantes, ou sont-ils condamnés à décevoir ?

Heidi.news et Le Temps retracent les résultats de leur grande enquête d'un an sur l'école en Suisse et dans le monde.

