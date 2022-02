Débat « Qui peut contrer la Chine ? » Théâtre Pitoëff, 4 mars 2022, Genève.

Débat « Qui peut contrer la Chine ? »

Théâtre Pitoëff, le vendredi 4 mars à 19:30

La Chine inquiète les défenseur·seuses des droits humains : non seulement Pékin a privé Hong Kong de sa liberté, mais, en plus, le gouvernement chinois n’hésite plus à exporter son modèle de gouvernance. Une ambition sans limites ? Pékin a fait du multilatéralisme son credo, de la Genève internationale l’une de ses arènes. De plus en plus de violations des droits humains sont imputées au gouvernement chinois, mais en noyautant les institutions internationales, il réussit à paralyser ces dernières. Le Monde de Xi Jinping montre de manière aussi convaincante qu’inquiétante que le président chinois entend étendre son influence et concurrencer sinon combattre une vision démocratique et libérale du monde. Comment empêcher que Pékin n’impose son modèle de gouvernance autoritaire et son paradigme en matière de droits humains ? La question est urgente, nous explique Nathan Law, l’un des anciens leaders du mouvement des parapluies, qui s’est battu pour que Hong Kong conserve sa liberté. Comment réaffirmer les valeurs démocratiques face à une dictature technologique qui peut se rengorger de succès économiques spectaculaires ?

Débat précédé du film « Le monde de Xi Jinping » de Sophie Lepault, suivi d’une séance de signatures avec la journaliste et écrivaine, Christine Ockrent, et l’activiste hongkongais, Nathan Law.

