Débat «Pourquoi l’être humain a-t-il tant de mal à respecter les droits humains ?» Théâtre Pitoëff, 13 février 2022, Genève.

Débat «Pourquoi l’être humain a-t-il tant de mal à respecter les droits humains ?»

Théâtre Pitoëff, le dimanche 13 février à 18:00

Notre cerveau est-il naturellement conçu pour faire le bien de nos semblables ? Comment inciter les êtres humains à mieux respecter ce cadre commun ? Pour bon nombre, les droits humains sont le bon outil pour nous permettre de vivre en harmonie, mais pour d’autres, il s’agit d’un récit destiné à nous donner bonne conscience. Comment canaliser cette ambivalence, la part sombre qui est en chaque individu ? Respectons-nous de mieux en mieux les droits humains ou est-ce tout le contraire ? Les droits humains sont-ils tout simplement une cause perdue ? À l’occasion de la 20ème édition du Festival, une psychoanalyste, une militante des droits humains, un neuroscientifique et un primatologue se penchent sur cette question vertigineuse. En oscillant entre amour et violence, espoir et déception, le film documentaire A Night of Knowing Nothing, ancré dans la réalité sociale indienne, soulève la question de la capacité de l’être humain à s’engager et vivre en harmonie avec autrui.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs : 8CHF

Débat précédé du film «A Night of Knowing Nothing» de Payal Kapadia

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T18:00:00 2022-02-13T22:00:00