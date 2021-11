Débat Place Publique : la fin du monde aura-t-elle lieu ? Maison des Arts de St-Herblain, 2 décembre 2021, Saint-Herblain.

2021-12-02

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Adultes

Mulitplication des épisodes météorologiques extrêmes sur tous les continents, cris emondiale du Covid-19, montée des pouvoirs autoritaires : alors que l’Humanité fait face à des crises globales, certains s’interrogent sur le devenir de notre espèce. Dans la période que nous traversons, une question s’impose : en est-on aux prémices de la fin du monde ? Qu’en est-il réellement du risque d’effondrement civilisationnel ? Et de quelle civilisation parle-t-on ? Les solutions à envisager doivent-elles être individuelles ou collectives, politiques ou technologiques ? Comment ouvrir les possibles et vers quelles perspectives ? Pour en débattre : Cathernie Larrère, philosophe, spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles technologies ;Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, chercheur au CNRS ;Laure Noualhat, journaliste spécialiste des questions environnementales, réalisatrice, autrice. Un débat animé par Alexandra Jore. Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain. Les débats Place publique sont traduits en direct en langue des signes françaises, pour les spectateurs et sepctatrices de la Maison des Arts sur simple demande préalable au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28 https://www.saint-herblain.fr/