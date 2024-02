Débat philo ‘Peut-on désirer l’impossible ?’ 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, vendredi 16 février 2024.

Débat philo ‘Peut-on désirer l’impossible ?’ Débat philo animé par Elisabeth Blanchard « Peut-on désirer l’impossible ? ». Vendredi 16 février, 19h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Inscription: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T05:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T05:00:00+01:00

Débat philo animé par Elisabeth Blanchard « Peut-on désirer l’impossible ? ».

15 Rue de l’Église 44490 Le croisic 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 90 45 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielescerfsvolants@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/debat-philo-peut-on-desirer-l-impossible-le-croisic.html »}]

CITOYENNETE CONFRENCONTRE