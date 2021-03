Paris Collège Henri Matisse Paris Débat Mouvant Collège Henri Matisse Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’objectif principal du débat mouvant est de développer l’esprit critique et la capacité d’argumentation des élèves. Durant l’intervention, les élèves devront se déplacer dans l’espace pour répondre par (Vrai/faux) aux (questions/affirmations) qui leur seront posées par l’intervenant. Une fois chacun se sera positionné, les élèves seront appelés à expliquer, dans une logique argumentative, leurs points de vue. Le débat pourra porter sur plusieurs thématiques différentes: racisme, homophobie, grossophobie, sexisme, antisémitisme et toute autre forme de discrimination.

