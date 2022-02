Débat «Mémoires publiques et monuments:l’héritage raciste à Genève en question» Le Groove Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le Groove, le lundi 7 mars à 18:30

Monuments, statues, noms de lieux et de rues… de Calvin à Gandhi, de nombreuses figures du passé investissent l’espace urbain genevois. Des personnalités consacrées par les élites locales aux figures évoquant la Genève internationale, quelles mémoires souhaitent célébrer les autorités publiques? En réponse aux mobilisations associatives et politiques, la Ville de Genève a entamé une réflexion concernant les hommages rendus dans l’espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. Sur la base de l’étude demandée par la Ville aux professeurs Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou et Davide Rodogno de l’Institut de hautes études internationales et du développement, la première table ronde sera l’occasion de faire le point sur la situation à Genève. Lors de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève, une seconde table ronde discutera les pistes concrètes évoquées par l’étude. Quels constats faut-il tirer de ces travaux et quelles pistes pour demain ?

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Genève, s’est construite sur les droits humains. Pourtant, au détour de ses rues, se cachent les statues d’hommes qui battent en brèche le récit glorifié de la citée protestante. Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:30:00 2022-03-07T20:00:00

