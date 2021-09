Débat – Lutte contre le réchauffement climatique : quel rôle pour les régions européennes ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 29 septembre 2021, Bordeaux.

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le mercredi 29 septembre à 19:00

Après le succès de notre 1ère conférence sur l’avenir de l’Europe hier à la MEBA, nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine, qui se déroulera le mercredi 29 septembre à 19h, ici même dans nos locaux sur la thématique du réchauffement climatique. Cette conférence sera proposée par notre partenaire, le think tank Europa Nova. Nous accueillerons à cette occasion M. Nicolas Thierry, conseiller régional, et M. Carlos Manuel Alves, maitre de conférence en droit de l’environnement et administrateur de la MEBA. Le débat sera participatif ! ??‍♂️ Cet échange sera suivi d’une dégustation de vins français et européens. ? ? Le débat se déroulera à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 1 place Jean Jaurès à Bordeaux. ? Entrée libre sur inscription. Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières et pass sanitaire obligatoire. Inscription via [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nio0GXMNZC2iVd4VOIB-jHwi45Jm4w5X_krKtep-Leo/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nio0GXMNZC2iVd4VOIB-jHwi45Jm4w5X_krKtep-Leo/edit?usp=sharing)

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



